Carlsberg Brewery Malaysia Berhad legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Carlsberg Brewery Malaysia Berhad hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 MYR. Im Vorjahresviertel hatte Carlsberg Brewery Malaysia Berhad 0,260 MYR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,84 Prozent auf 523,6 Millionen MYR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 587,2 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,23 MYR beziffert, während im Vorjahr 1,10 MYR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 2,26 Milliarden MYR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,38 Milliarden MYR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at