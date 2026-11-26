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26.11.2026 06:31:29
Carlsberg Brewery Malaysia Berhad stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Carlsberg Brewery Malaysia Berhad hat am 25.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,37 MYR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,340 MYR je Aktie erzielt worden.
Carlsberg Brewery Malaysia Berhad hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 589,2 Millionen MYR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 583,4 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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