Carlsberg Brewery Malaysia Berhad: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Carlsberg Brewery Malaysia Berhad lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,32 MYR. Im letzten Jahr hatte Carlsberg Brewery Malaysia Berhad einen Gewinn von 0,310 MYR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 706,0 Millionen MYR – ein Plus von 6,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carlsberg Brewery Malaysia Berhad 662,8 Millionen MYR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at