Carlsberg Aktie

Carlsberg für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861061 / ISIN: DK0010181759

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08.06.2026 09:47:24

Carlsberg nears filing for US$700 million India IPO: sources

It is working with Kotak Mahindra Capital and local units of JPMorgan Chase and Citigroup on the share saleWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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