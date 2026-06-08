Carlsberg Aktie
WKN: 861061 / ISIN: DK0010181759
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08.06.2026 09:47:24
Carlsberg nears filing for US$700 million India IPO: sources
It is working with Kotak Mahindra Capital and local units of JPMorgan Chase and Citigroup on the share saleWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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