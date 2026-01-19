Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
19.01.2026 06:00:24
Carlsberg’s ‘core’ beer brands drop to less than half of sales for first time
But CEO Jacob Aarup-Andersen says diversification is just ‘building moats’ around the central businessWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!