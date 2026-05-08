Carlsmed präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Carlsmed präsentierte in der am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,32 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 58,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at