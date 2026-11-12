Carlsmed präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Carlsmed veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Carlsmed ein Ergebnis je Aktie von -0,400 USD vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 64,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 13,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at