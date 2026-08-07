Carlsmed: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Carlsmed hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -0,39 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,260 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carlsmed im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 12,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at