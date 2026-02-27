Carlsmed stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Carlsmed hat am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Carlsmed vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,32 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,180 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 61,11 Prozent auf 15,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 2,120 USD gegenüber -1,100 USD im Vorjahr verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 85,97 Prozent auf 50,51 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27,16 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at