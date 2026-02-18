CARLSON INVESTMENTS Spolka Akcyjna Bearer stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CARLSON INVESTMENTS Spolka Akcyjna Bearer hat am 16.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,06 PLN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CARLSON INVESTMENTS Spolka Akcyjna Bearer ein EPS von -0,040 PLN in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 87,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,8 Millionen PLN. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,1 Millionen PLN.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 79,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 5,21 Millionen PLN. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 1,09 Millionen PLN.

Redaktion finanzen.at