Carlyle Commodities legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Carlyle Commodities gab am 29.06.2026 die Zahlen für das am 28.02.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,010 CAD. Im Vorjahr waren -0,080 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at