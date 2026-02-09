Carlyle Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Carlyle Group hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Carlyle Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,96 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,570 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 1,84 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,02 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,998 USD je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 1,03 Milliarden USD gerechnet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,18 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 2,77 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 7,46 Prozent auf 4,90 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte Carlyle Group 5,29 Milliarden USD umgesetzt.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 4,01 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 3,84 Milliarden USD gerechnet.

