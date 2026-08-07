Carlyle Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Carlyle Group stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Carlyle Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,870 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 1,15 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 27,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carlyle Group 1,59 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at