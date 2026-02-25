TCG BDC Aktie
WKN DE: A2DTY8 / ISIN: US8722801029
|
25.02.2026 02:35:23
Carlyle Secured Lending Inc. Q4 Profit Decreases, Misses Estimates
(RTTNews) - Carlyle Secured Lending Inc. (CGBD) reported earnings for fourth quarter that Decreased from the same period last year and missed the Street estimates.
The company's earnings came in at $19.08 million, or $0.24 per share. This compares with $20.48 million, or $0.40 per share, last year.
Excluding items, Carlyle Secured Lending Inc. reported adjusted earnings of $19.08 million or $0.26 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $0.37 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 18.7% to $66.91 million from $56.35 million last year.
Carlyle Secured Lending Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $19.08 Mln. vs. $20.48 Mln. last year. -EPS: $0.24 vs. $0.40 last year. -Revenue: $66.91 Mln vs. $56.35 Mln last year.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TCG BDC Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu TCG BDC Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|TCG BDC Inc Registered Shs
|11,45
|3,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich tiefrot -- DAX schließt kaum verändert -- Wall Street schlussendlich sehr stark -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt gab am Dienstag kräftig nach. Der deutsche Leitindex ging nahezu unverändert aus dem Handel. Die US-Börsen befanden sich im Plus. Die asiatischen Börse schlugen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.