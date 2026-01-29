Intl FCStone Aktie
WKN DE: A1JH3A / ISIN: US46116V1052
|
29.01.2026 08:28:49
Carlyle strikes tentative deal to buy Lukoil’s international assets
Conditional agreement comes after Washington targeted the Russian company in OctoberWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!