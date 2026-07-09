EQT Aktie
WKN DE: A0RFZL / ISIN: US26884L1098
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09.07.2026 21:00:05
Carlyle to sell $2.6bn data centre power unit to EQT for fivefold return
Deal underscores bright spot for private equity portfolio company sales amid strong demand for AI infrastructureWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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