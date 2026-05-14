Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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14.05.2026 12:00:09
Carmakers fear production hit after EU sanctions on Chinese chipmaker
Companies ‘scrambling for information’ after ban on trading with key supplierWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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