CarMax: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

CarMax veröffentlichte am 29.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 1,16 USD gegenüber 0,640 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

CarMax hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,88 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at