CarMax Aktie
WKN: 662604 / ISIN: US1431301027
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03.11.2026 12:53:13
CarMax Outlines Growth Strategy, Targets Earnings Growth Through 2030
(RTTNews) - Used-vehicle retailer CarMax, Inc. (KMX) announced on Tuesday that it has outlined a multi-year growth strategy aimed at strengthening core operations, increasing market share and driving earnings growth.
The company said its 'Shift into GEAR' strategy initiative is designed to improve pricing, expand vehicle selection, enhance customer experience and lower operating costs.
CarMax said its financing arm, CarMax Auto Finance, plans to expand further into Tier 2 lending, enhance funding flexibility and broaden protection plan offerings.
CarMax introduced a multi-year financial framework targeting a compound annual growth rate in used retail unit sales in the mid-single digits and adjusted earnings per share growth in the mid-teens through fiscal 2030, using fiscal 2026 as a base.
CarMax shares fell 1.33 percent to $55.67 in overnight trading on NYSE, after ending Monday's regular session 1.51 percent higher.
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