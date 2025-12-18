CarMax Aktie
WKN: 662604 / ISIN: US1431301027
|
18.12.2025 13:39:21
CarMax Q3 Earnings Decline; Stock Plummets In Pre-market
(RTTNews) - CarMax, Inc. (KMX), a used vehicle retailer, on Thursday reported its net income declined in the third quarter compared with the previous year.
For the third quarter, net income declined to $0.062 million from $0.125 million in the prior year.
Earnings per share were $0.43 versus $0.81 last year.
On average, thirteen analysts had expected the company to report $0.32 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
Net sales and operating revenue decreased to $5.79 million from 6.22 million in the previous year.
Further, for the fourth quarter of fiscal 2026, the company expects improved sales trends by lowering retail used unit margins.
In the pre-market trading, CarMax is 6.06% lesser at $38.60 on the New York Stock Exchange.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CarMax Inc.mehr Nachrichten
|
17.12.25
|Ausblick: CarMax veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
12.12.25
|S&P 500-Titel CarMax-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CarMax von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
05.12.25
|S&P 500-Wert CarMax-Aktie: So viel hätte eine Investition in CarMax von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
03.12.25
|Erste Schätzungen: CarMax stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.11.25
|S&P 500-Titel CarMax-Aktie: So viel Verlust hätte ein CarMax-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
25.11.25
|Börse New York: S&P 500 verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
21.11.25
|S&P 500-Wert CarMax-Aktie: So viel hätte eine Investition in CarMax von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
18.11.25
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)