CarMax Aktie
WKN: 662604 / ISIN: US1431301027
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13.04.2026 21:47:40
CarMax Q4 Preview: Activist Heat, Leadership Shift Frame Results
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Nachrichten zu CarMax Inc.
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13.04.26
|Ausblick: CarMax stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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10.04.26
|S&P 500-Papier CarMax-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CarMax-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
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03.04.26
|S&P 500-Titel CarMax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CarMax von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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30.03.26
|Erste Schätzungen: CarMax präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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27.03.26
|S&P 500-Wert CarMax-Aktie: So viel Verlust hätte ein CarMax-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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20.03.26
|S&P 500-Papier CarMax-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CarMax von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
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13.03.26
|S&P 500-Papier CarMax-Aktie: So viel Verlust hätte ein CarMax-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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06.03.26
|S&P 500-Titel CarMax-Aktie: So viel hätte eine Investition in CarMax von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
Analysen zu SHIFT Inc.
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|CarMax Inc.
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|SHIFT Inc.
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Der heimische sowie der deutsche Leitindex eröffneten die Handelswoche mit Verlusten. Die US-Börsen zeigten sich am Montag fester. Die Börsen in Fernost präsentierten sich zum Wochenstart mehrheitlich mit negativen Vorzeichen.