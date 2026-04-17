CarMax: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

CarMax hat am 14.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,85 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,580 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 5,95 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 8,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CarMax 6,47 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,196 USD ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 5,73 Milliarden USD in den Büchern stehen werden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,68 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 3,21 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat CarMax mit einem Umsatz von insgesamt 25,88 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um -8,25 Prozent verringert.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 2,68 USD sowie einen Umsatz von 25,69 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at