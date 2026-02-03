CarMax Aktie
WKN: 662604 / ISIN: US1431301027
|
03.02.2026 16:00:49
CarMax Stock Down 47% This Past Year, But One Fund Is Betting $6 Million on a Turnaround
On February 2, BML Capital Management, LLC disclosed a new position in CarMax (NYSE:KMX), acquiring 155,000 shares in an estimated $5.99 million trade based on quarterly average pricing.According to an SEC filing dated February 2, BML Capital Management disclosed a new position in CarMax (NYSE:KMX), purchasing 155,000 shares during the fourth quarter. The estimated value of the trade was $5.99 million, based on the quarter-end share price. The new position in CarMax represents 5.18% of BML Capital’s reported 13F assets under management after the filing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CarMax Inc.
|
30.01.26
|S&P 500-Papier CarMax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CarMax von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.01.26
|S&P 500-Titel CarMax-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CarMax von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
16.01.26
|S&P 500-Wert CarMax-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CarMax-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
09.01.26
|S&P 500-Titel CarMax-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CarMax von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
07.01.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 verliert letztendlich (finanzen.at)
|
07.01.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.01.26