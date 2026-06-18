CarMax: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

CarMax hat sich am 17.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

CarMax hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,01 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at