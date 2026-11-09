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09.11.2026 06:31:29
Carna Biosciences: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Carna Biosciences hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 28,19 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -28,470 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 172,7 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 19,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 144,3 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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