Carna Biosciences legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Carna Biosciences präsentierte in der am 07.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Carna Biosciences hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 28,47 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -27,270 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,88 Prozent auf 144,3 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 171,6 Millionen JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at