Carna Biosciences präsentierte Quartalsergebnisse

Carna Biosciences präsentierte in der am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 26,78 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -26,130 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Carna Biosciences im vergangenen Quartal 183,6 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carna Biosciences 143,4 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at