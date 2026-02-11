11.02.2026 06:31:28

Carna Biosciences stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Carna Biosciences hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 29,86 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -31,120 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 149,0 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 183,6 Millionen JPY ausgewiesen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 113,620 JPY. Im Vorjahr waren -121,640 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Carna Biosciences im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 8,99 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 579,06 Millionen JPY. Im Vorjahr waren 636,24 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX dreht ins Minus -- DAX fällt zurück -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex nahe der Nulllinie. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen