Carna Biosciences stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Carna Biosciences hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 29,86 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -31,120 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 149,0 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 183,6 Millionen JPY ausgewiesen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 113,620 JPY. Im Vorjahr waren -121,640 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Carna Biosciences im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 8,99 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 579,06 Millionen JPY. Im Vorjahr waren 636,24 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at