Carnation Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Carnation Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,19 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,430 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,380 INR gegenüber 4,12 INR im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at