Carnation Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Carnation Industries präsentierte in der am 27.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,55 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carnation Industries -0,780 INR je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at