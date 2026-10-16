Independence Aktie
WKN: 922423 / ISIN: US4534403070
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16.10.2026 06:27:30
Carney says US trying to break Canada amid vote for Alberta independence referendum
The oil-rich province of Alberta will vote to decide if it wants to remain a Canadian province or start the legal process toward separation. Carney warned that the US was trying the divide-and-rule tactic.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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