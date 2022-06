Carnival-Aktie mit Kursfeuerwerk: Kommt jetzt der Turnaround bei Carnival?

Die Kreuzfahrtbranche hatte es durch die Corona-Pandemie und dem Umdenken in der Umweltdebatte fast komplett zerrissen. Doch heute könnte zumindest die Carnival -Aktie einen Turnaround versuchen. Die Aktie befindet sich seit Freitag rund 10 Prozent im Plus. Was sind die Gründe? Von Marian Kopocz