22.12.2025 06:31:29
Carnival: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Carnival äußerte sich am 19.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Carnival ein EPS von 0,230 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,60 Prozent auf 6,33 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 2,02 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,44 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 26,62 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 25,02 Milliarden USD umgesetzt.
