Carnival: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Carnival hat am 19.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 146,58 ARS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Carnival 75,43 ARS je Aktie verdient.

Carnival hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8 979,12 Milliarden ARS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 54,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5 819,75 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 824,75 ARS. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 423,86 ARS je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 32 609,15 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 47,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 22 140,26 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at