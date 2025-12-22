22.12.2025 06:31:29

Carnival: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Carnival hat am 19.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 146,58 ARS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Carnival 75,43 ARS je Aktie verdient.

Carnival hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8 979,12 Milliarden ARS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 54,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5 819,75 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 824,75 ARS. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 423,86 ARS je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 32 609,15 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 47,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 22 140,26 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen fester
Am Montag präsentieren sich die Börsen in Fernost freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen