Carnival Corporation & Plc Profit Climbs In Q3

(RTTNews) - Carnival Corporation & plc (CCL) announced earnings for its third quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $1.920 billion, or $1.40 per share. This compares with $1.852 billion, or $1.33 per share, last year.

Excluding items, Carnival Corporation & plc reported adjusted earnings of $1.963 billion or $1.43 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 3.5% to $8.435 billion from $8.153 billion last year.

Carnival Corporation & plc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.920 Bln. vs. $1.852 Bln. last year. -EPS: $1.40 vs. $1.33 last year. -Revenue: $8.435 Bln vs. $8.153 Bln last year.

Q4 26 EPS Guidance: Approx $0.20. FY26 EPS Guidance : Approx $2.24.