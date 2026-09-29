Carnival PLCShs American Deposit.Receipt Repr. 1 sh Aktie
WKN: 264713 / ISIN: US14365C1036
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29.09.2026 15:29:43
Carnival Corporation & Plc Profit Climbs In Q3
(RTTNews) - Carnival Corporation & plc (CCL) announced earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $1.920 billion, or $1.40 per share. This compares with $1.852 billion, or $1.33 per share, last year.
Excluding items, Carnival Corporation & plc reported adjusted earnings of $1.963 billion or $1.43 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.5% to $8.435 billion from $8.153 billion last year.
Carnival Corporation & plc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.920 Bln. vs. $1.852 Bln. last year. -EPS: $1.40 vs. $1.33 last year. -Revenue: $8.435 Bln vs. $8.153 Bln last year.
Q4 26 EPS Guidance: Approx $0.20. FY26 EPS Guidance : Approx $2.24.
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