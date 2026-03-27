Carnival Aktie
WKN: 120071 / ISIN: GB0031215220
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27.03.2026 16:53:00
Carnival cuts profit outlook as a jump in fuel costs offsets record cruise demand
Stock falls as cruise operator sees fuel costs in the current quarter surging more than 40% from the prior one.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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