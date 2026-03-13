Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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13.03.2026 15:32:38
Carnival Drops 22% This Month As Unhedged Fuel Strategy Backfires
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Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
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13.03.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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13.03.26
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13.03.26
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13.03.26
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13.03.26
|Börse New York: NASDAQ Composite notiert mittags im Minus (finanzen.at)
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13.03.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
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13.03.26
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13.03.26
|Börse New York: NASDAQ 100 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
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|Strategy (ex MicroStrategy)
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.