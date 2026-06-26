Carnival gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Carnival hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.05.2026 abgelaufen war.

Carnival hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 180,92 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 154,20 ARS je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 9 272,93 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Carnival 7 041,87 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at