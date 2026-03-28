Carnival PLCShs American Deposit.Receipt Repr. 1 sh Aktie
WKN: 264713 / ISIN: US14365C1036
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28.03.2026 02:00:00
Carnival Gets Hit By the Iran War. Can the Cruise Stock Bounce Back?
Carnival (NYSE: CCL) shares were heading lower on Friday, even though the world's largest cruise operator beat estimates in its fiscal first-quarter earnings report. In the last quarter before the war in Iran roiled the global travel market, Carnival reported revenue of $6.17 billion, up 6.1% from the quarter a year ago and ahead of estimates of $6.14 billion.Management noted record net yields, or revenue per passenger cruise day, and strong close-in demand, or bookings made shortly before departure, showing strong demand to start the fiscal year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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