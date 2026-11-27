Companies don't usually announce good news in a compensation filing on the Friday after Thanksgiving. But a regulatory filing that Carnival (NYSE:CCL) released on Friday contains one of the clearest signals yet about the cruise operator's recovery.

Image source: Getty Images.

In August 2022, Carnival's board gave CEO Josh Weinstein a special grant of 500,000 restricted stock units. The award could pay out anywhere from zero to twice that amount in February 2028, depending on Carnival's average adjusted return on invested capital (ROIC) in fiscal 2026 and 2027. ROIC measures how much profit a company squeezes out of the money tied up in its business, which for a cruise line means a lot of very expensive ships.

Continue reading