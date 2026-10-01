Carnival legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Carnival hat am 29.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,05 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,990 GBP je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carnival im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,29 Milliarden GBP. Im Vorjahresviertel waren 6,04 Milliarden GBP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at