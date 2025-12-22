Carnival mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Carnival hat am 19.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,180 GBP je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,88 Prozent auf 4,74 Milliarden GBP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,57 Milliarden GBP erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,54 GBP eingefahren. Im Vorjahr waren 1,12 GBP je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,37 Prozent auf 20,24 Milliarden GBP aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 19,58 Milliarden GBP in den Büchern gestanden.

