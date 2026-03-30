Carnival präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Carnival hat am 27.03.2026 die Bilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Carnival hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,060 USD je Aktie gewesen.

Carnival hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,17 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at