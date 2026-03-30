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30.03.2026 06:31:29
Carnival: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Carnival lud am 27.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,060 USD je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,81 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,17 Milliarden USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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