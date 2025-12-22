22.12.2025 06:31:29

Carnival stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Carnival hat am 19.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,230 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,33 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Carnival einen Umsatz von 5,94 Milliarden USD eingefahren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2,02 USD gegenüber 1,44 USD je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite standen 26,62 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 25,02 Milliarden USD umgesetzt.

