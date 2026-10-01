Carnival stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Carnival hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 689,87 ARS beziffert, während im Vorjahresquartal 558,48 ARS je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12 469,58 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 10 241,38 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at