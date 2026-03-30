Carnival stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Carnival hat am 27.03.2026 die Bilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 89,08 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -20,630 ARS erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 46,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8 855,33 Milliarden ARS, während im Vorjahreszeitraum 6 035,48 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at