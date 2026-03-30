|
30.03.2026 06:31:29
Carnival stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Carnival hat am 27.03.2026 die Bilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 89,08 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -20,630 ARS erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 46,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8 855,33 Milliarden ARS, während im Vorjahreszeitraum 6 035,48 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.