Carnival veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Carnival hat am 23.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,320 GBP je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,96 Milliarden GBP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Carnival einen Umsatz von 4,82 Milliarden GBP eingefahren.

Redaktion finanzen.at