Carnival: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Carnival gab am 27.03.2026 die Zahlen für das am 28.02.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,14 GBP, nach -0,050 GBP im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,57 Milliarden GBP – das entspricht einem Minus von 1,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,64 Milliarden GBP in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at