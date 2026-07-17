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17.07.2026 06:31:29
Caro legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Caro lud am 15.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Caro ebenfalls 0,010 USD je Aktie eingebüßt.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,010 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Caro 0,01 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 75,00 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 0,04 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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